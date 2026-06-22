Переехавшего щенков водителя не стали наказывать в Караганде

«18 июня текущего года в полицию поступило обращение по факту наезда автомобиля на животных. В ходе проверки сотрудники полиции установили личность водителя. По словам 31-летнего мужчины, при въезде во двор он объехал находившихся на дороге щенков, однако при выезде не заметил их из-за ограниченной видимости и “слепой зоны” автомобиля. Мужчина пояснил, что умысла на причинение вреда животным у него не было», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.