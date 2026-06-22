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Переехавшего щенков водителя не стали наказывать в Караганде

Караганда. 22 июня. КазТАГ — Зоозащитники в Караганде потребовали привлечения к ответственности водителя автомобиля, переехавшего щенков, но полиция сообщила, что умысла причинять вред животным у того не было, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«Малышей просто переехали. Маленьких, неуклюжих, неспособных выскочить из-под колес. Их нельзя было не увидеть. Заявление в полицию подано. Но, зная отношение стражей порядка к таким преступлениям, есть сомнения», — сообщили зоозащитники у себя на странице в Instagram.

Ранее в Караганде зоозащитники сообщили о случае жестокого обращения с животными. По данным общественного фонда «Добрый город», на территории бизнес-центра в Караганде водитель автомобиля переехал двух щенков, что зафиксировано камерой видеонаблюдения.

В полиции 22 июня сообщили, что личность водителя установлена, но привлекать к ответственности его не стали, так как не нашли состава правонарушения.

«18 июня текущего года в полицию поступило обращение по факту наезда автомобиля на животных. В ходе проверки сотрудники полиции установили личность водителя. По словам 31-летнего мужчины, при въезде во двор он объехал находившихся на дороге щенков, однако при выезде не заметил их из-за ограниченной видимости и “слепой зоны” автомобиля. Мужчина пояснил, что умысла на причинение вреда животным у него не было», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Между тем публикация вызвала резонанс в социальных сетях. Особенно это актуально на фоне обновленного в Казахстане закона «Об ответственном обращении с животными».