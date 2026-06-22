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В Крыму до сентября приостанавливают детский отдых

В Республике Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования и размещения детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения для участия в туристических и иных мероприятиях. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.

По словам господина Аксенова, введенные ограничения затрагивают как специализированные детские оздоровительные организации, так и другие объекты размещения, принимающие группы детей.

Он призвал отнестись к мерам с пониманием, подчеркнув, что они связаны с необходимостью обеспечения общественной безопасности в текущих условиях.

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