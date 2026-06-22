В Крыму до сентября приостанавливают детский отдых

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.
По словам господина Аксенова, введенные ограничения затрагивают как специализированные детские оздоровительные организации, так и другие объекты размещения, принимающие группы детей.
Он призвал отнестись к мерам с пониманием, подчеркнув, что они связаны с необходимостью обеспечения общественной безопасности в текущих условиях.
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