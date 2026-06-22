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Россияне назвали лучшую страну для отпуска

40% экономически активных россиян считают лучшим вариантом отпуска отдых в России.

40% экономически активных россиян считают лучшим вариантом отпуска отдых в России. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Зарубежные поездки предпочитают 31% респондентов. Еще 29% не смогли определиться с выбором. Мужчины чаще женщин выбирают внутренний туризм. За отдых в России высказались 43% мужчин и 37% женщин. При этом россиянки немного чаще называют лучшим вариантом зарубежные направления.

Среди молодежи до 35 лет предпочтения почти разделились. 34% выбирают отдых за границей, 35% в России. Среди россиян старшего возраста внутренний туризм заметно популярнее. Среди зарубежных направлений для отпуска мечты лидирует Турция. Ее выбрали 11% опрошенных. На втором месте Италия с 10%, на третьем Таиланд с 7%.

Также россияне называли Египет, Китай, Грецию, Вьетнам, Испанию и Францию. За последние 4 года Испания и ОАЭ стали менее популярными, а интерес к Китаю вырос.

В России самым желанным направлением остаются Сочи и Адлер, их выбрали 9% участников опроса. Столько же предпочитают отдых дома. Крым набрал 8%, другие курорты Краснодарского края 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург выбрали по 5%, Байкал 4%.

В опросе приняли участие 3 000 человек из всех округов страны.

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