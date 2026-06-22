В Калининграде самокатчик сбил велосипедистку и поспешил скрыться

В Калининграде ищут водителя электросамоката, который сбил 49-летнюю велосипедистку и уехал с места аварии. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 22 июня.
ДТП произошло накануне около 14:00 на Парковой, в районе дома № 1 на улице 1-я Линия СНТ «Космос». Мужчина ехал со стороны Камской к Калининградскому шоссе и столкнулся с женщиной, которая двигалась в том же направлении на велосипеде. Пострадавшая получила травмы.
Госавтоинспекция просит очевидцев откликнуться и передать информацию в отдельный батальон ДПС. Телефоны: 552−511 — дежурная часть, 552−526 — отделение розыска.
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