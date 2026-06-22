Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде самокатчик сбил велосипедистку и поспешил скрыться

Госавтоинспекция просит очевидцев помочь найти нарушителя.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут водителя электросамоката, который сбил 49-летнюю велосипедистку и уехал с места аварии. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 22 июня.

ДТП произошло накануне около 14:00 на Парковой, в районе дома № 1 на улице 1-я Линия СНТ «Космос». Мужчина ехал со стороны Камской к Калининградскому шоссе и столкнулся с женщиной, которая двигалась в том же направлении на велосипеде. Пострадавшая получила травмы.

Госавтоинспекция просит очевидцев откликнуться и передать информацию в отдельный батальон ДПС. Телефоны: 552−511 — дежурная часть, 552−526 — отделение розыска.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше