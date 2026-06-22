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Умер единственный афганский космонавт Абдул Ахад Моманд

Ему было 67 лет.

Источник: РИА "Новости"

ИСЛАМАБАД, 22 июня. /ТАСС/. Первый и единственный космонавт из Афганистана Абдул Ахад Моманд умер в возрасте 67 лет в Германии. Об этом сообщил телеканал TOLO News.

По его данным, причиной смерти стал рак. Семья космонавта, который проживал в Штутгарте, подтвердила новость о его смерти.

Моманд с 1978 году получал образование в СССР. Он обучался в Краснодарском и Киевском военно-авиационных училищах, в 1987 году окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, а уже после полета в космос — Академию Генерального штаба ВС СССР.

Полет на околоземную орбиту проходил с 29 августа по 7 сентября 1988 года в рамках советской космической программы «Интеркосмос» и афганской программы «Шамшад» на корабле «Союз ТМ-6». С ним на борту находились советские космонавты Владимир Ляхов и Валерий Поляков. С собой на орбиту Моманд взял флаг Афганистана и Коран.

Во время экспедиции он вел съемку территории Афганистана. После полета получил звание Героя Советского Союза, а потом работал в афганском филиале Института космических исследований РАН. Он также получил звание Героя Демократической Республики Афганистан (1988 год), афганский орден «Солнце свободы» (1988 год) и российскую медаль «За заслуги в освоении космоса» (2011 год).

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