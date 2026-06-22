Спасатели с громкоговорителями и ролики в автобусах: как в Челябинске защитят детей на воде

— У нас участились случаи инцидентов с участием малолетних детей. Слава богу, они обошлись без тяжёлых последствий. Вроде бы родители находятся на пляже, и дети рядом, но даже незначительное отдаление ребёнка от берега может привести к трагическим последствиям, если за ним не следить. На надувном круге ребёнок удалился от берега вроде бы всего на 10 метров. Но мы понимаем, что для маленького ребёнка такая глубина уже будет значительной. В этом вопросе нет мелочей. Обязательно следите за своими детьми, когда находитесь на отдыхе, — подчеркнул Алексей Лошкин.