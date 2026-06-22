Спасатели с громкоговорителями и ролики в автобусах: как в Челябинске защитят детей на воде

Поводом для жёсткого разговора послужило очередное происшествие, случившееся в минувшие выходные. Маленький ребёнок на надувном круге отплыл от берега всего на 10 метров, однако на этой дистанции глубина оказалась критической для малыша. К счастью, трагедии удалось избежать, но городские власти требуют от родителей максимальной бдительности.
— У нас участились случаи инцидентов с участием малолетних детей. Слава богу, они обошлись без тяжёлых последствий. Вроде бы родители находятся на пляже, и дети рядом, но даже незначительное отдаление ребёнка от берега может привести к трагическим последствиям, если за ним не следить. На надувном круге ребёнок удалился от берега вроде бы всего на 10 метров. Но мы понимаем, что для маленького ребёнка такая глубина уже будет значительной. В этом вопросе нет мелочей. Обязательно следите за своими детьми, когда находитесь на отдыхе, — подчеркнул Алексей Лошкин.
Для предотвращения несчастных случаев на воде мэр распорядился развернуть масштабную информационную кампанию. На всех официальных пляжах Челябинска в ближайшее время установят новые предупреждающие стенды, а матросы-спасатели начнут регулярно транслировать правила безопасности через громкоговорители.
Кроме того, профилактические ролики о необходимости жёсткого контроля за детьми у воды будут крутить по телевидению в челябинском общественном транспорте.
Впрочем, происшествия на воде случаются не только с юными жителями города. Отдых на водоёме в Челябинской области обернулся очередной трагедией. Спасатели региональной ПСС извлекли из воды тело молодого мужчины, который утонул во время купания в необорудованном месте.