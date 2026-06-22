В Красноярске уничтожают дикорастущие наркосодержащие растения

В Красноярске начали уничтожать дикорастущие растения, в которых содержатся наркотические вещества. 22 июня в администрации города рассказали, что такие работы уже прошли вдоль дорог в разных частях города, а также внутри жилых кварталов: в Светлогорском переулке, на улицах Анатолия Гладкова, Семафорной, Чернышевского и других.
Просто вырвать или скосить такую траву недостаточно, по правилам ее нельзя оставлять на улицах, а нужно собирать и сжигать в специальных печах. Заниматься этим могут только те организации, у которых есть на это лицензия. В этом году город заключил контракты с двумя подрядчиками: индивидуальным предпринимателем Быковым и обществом «Строй-Монтаж».
Рейды по всему городу проводят районные администрации вместе с полицейскими. Если опасные растения находят, оформляют предписание на их уничтожение ответственным за территорию. Чаще всего опасная трава появляется на заброшенных участках с открытым грунтом: как возле многоэтажек, так и на пустырях или в частном секторе. По словам специалистов, она может попадать в город вместе с привозной землей или в смесях семян.
За счет бюджета уничтожают наркосодержащие растения на муниципальной земле и на участках, у которых нет хозяина. Если же такую траву находят во дворах или на частной территории, то ее ликвидацию оплачивают управляющие компании или владельцы земли. Перед этим факт произрастания обязательно фиксируют на фото или видео, а после сжигания отчеты передают в полицию.