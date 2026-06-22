В Красноярске уничтожают дикорастущие наркосодержащие растения

Просто вырвать или скосить такую траву недостаточно, по правилам ее нельзя оставлять на улицах, а нужно собирать и сжигать в специальных печах. Заниматься этим могут только те организации, у которых есть на это лицензия. В этом году город заключил контракты с двумя подрядчиками: индивидуальным предпринимателем Быковым и обществом «Строй-Монтаж».