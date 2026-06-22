Нижегородцев предупредили о мошенниках, обещающих повысить баллы ЕГЭ

Злоумышленники пользуются стрессом и волнением абитуриентов и их родителей, обещая решить экзаменационные проблемы или помочь поступить в вуз «по знакомству». Получив деньги, они исчезают.
«Я обращаюсь ко всем: не ведитесь на это. ЕГЭ — не лотерея и не торг. Результат нельзя купить. И ни один звонок “специалиста” не изменит ни одной цифры в вашем протоколе», — предупредил Свищев.
Мошенники используют различные схемы обмана. Они могут предлагать фальшивое повышение баллов, создавать поддельные сайты для проверки результатов и подачи апелляций или рассылать фишинговые письма от имени приемных комиссий, в которых просят перейти по ссылке или оплатить услуги по «бронированию» места в университете.
«Никаких улучшений результатов экзаменов за деньги не бывает. Если вам предлагают такое, то это 100% мошенники», — подчеркнул депутат.
Свищев советует проверять информацию исключительно на официальных ресурсах, включая портал «Госуслуги» и сайт Рособрнадзора с результатами ЕГЭ. В случае возникновения подозрений он рекомендует обращаться в правоохранительные структуры и на горячую линию соответствующего ведомства.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что из-за шпаргалок с ЕГЭ по математике удалили троих нижегородцев, с экзамена по русскому — четверых.
Также сообщалось, что 144 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижегородской области.