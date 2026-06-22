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Нижегородцев предупредили о мошенниках, обещающих повысить баллы ЕГЭ

Злоумышленники пользуются волнением абитуриентов и родителей.

Источник: Нижегородская правда

В период экзаменов аферисты часто пытаются обмануть абитуриентов и их родителей, предлагая за деньги улучшить результаты ЕГЭ, организовать пересдачу или гарантировать поступление в университет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Злоумышленники пользуются стрессом и волнением абитуриентов и их родителей, обещая решить экзаменационные проблемы или помочь поступить в вуз «по знакомству». Получив деньги, они исчезают.

«Я обращаюсь ко всем: не ведитесь на это. ЕГЭ — не лотерея и не торг. Результат нельзя купить. И ни один звонок “специалиста” не изменит ни одной цифры в вашем протоколе», — предупредил Свищев.

Мошенники используют различные схемы обмана. Они могут предлагать фальшивое повышение баллов, создавать поддельные сайты для проверки результатов и подачи апелляций или рассылать фишинговые письма от имени приемных комиссий, в которых просят перейти по ссылке или оплатить услуги по «бронированию» места в университете.

«Никаких улучшений результатов экзаменов за деньги не бывает. Если вам предлагают такое, то это 100% мошенники», — подчеркнул депутат.

Свищев советует проверять информацию исключительно на официальных ресурсах, включая портал «Госуслуги» и сайт Рособрнадзора с результатами ЕГЭ. В случае возникновения подозрений он рекомендует обращаться в правоохранительные структуры и на горячую линию соответствующего ведомства.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что из-за шпаргалок с ЕГЭ по математике удалили троих нижегородцев, с экзамена по русскому — четверых.

Также сообщалось, что 144 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижегородской области.

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