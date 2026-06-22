Хлеб Великой Отечественной войны показали на форуме в Бресте

«Мы демонстрируем выставку, которая называется “Хлеб — невидимая сила победы” и показываем роль хлебопеков в победе в Великой Отечественной войне», — рассказала Sputnik заместитель генерального директора КУП «Минскхлебпром» Алла Королевич.
По ее словам, представлены пять образцов хлебов по рецептам времен Великой Отечественной войны, в числе которых «Ржевский», «Сталинградский» и «Блокадный».
«И самый жесткий хлеб — это хлеб, в состав которого входило сено, жмых подсолнечника, опилки. Этот хлеб использовался в рационе узников фашистских концлагерей», — рассказала она.
При этом Королевич подчеркнула, что целью выставки является показать, какие лишения пришлось пройти советским людям в годы Великой Отечественной войны.
«Несмотря на это, этот хлеб был самым лучшим и самым вкусным. На этом хлебе люди победили, люди выиграли войну. И мы, как дети победителей, должны чтить эту память и прославлять» — подчеркнула она.
Как ранее сообщал Sputnik,