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Хлеб Великой Отечественной войны показали на форуме в Бресте

БРЕСТ, 22 июн — Sputnik. Образцы хлеба, которые выпекались на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, показали в рамках второго международного форума «Великое наследие — общее будущее», передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Мы демонстрируем выставку, которая называется “Хлеб — невидимая сила победы” и показываем роль хлебопеков в победе в Великой Отечественной войне», — рассказала Sputnik заместитель генерального директора КУП «Минскхлебпром» Алла Королевич.

По ее словам, представлены пять образцов хлебов по рецептам времен Великой Отечественной войны, в числе которых «Ржевский», «Сталинградский» и «Блокадный».

«И самый жесткий хлеб — это хлеб, в состав которого входило сено, жмых подсолнечника, опилки. Этот хлеб использовался в рационе узников фашистских концлагерей», — рассказала она.

При этом Королевич подчеркнула, что целью выставки является показать, какие лишения пришлось пройти советским людям в годы Великой Отечественной войны.

«Несмотря на это, этот хлеб был самым лучшим и самым вкусным. На этом хлебе люди победили, люди выиграли войну. И мы, как дети победителей, должны чтить эту память и прославлять» — подчеркнула она.

Как ранее сообщал Sputnik, 20—21 июня в Бресте проходит международный форум союзного государства «Великое наследие — общее будущее», в котором принимают участие председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

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