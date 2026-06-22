Разработан катализатор, который удешевит производство сырья для лекарств

Как отмечают ученые, ключевой особенностью созданного ими катализатора является его уникальная структура. Обычно при создании наноструктурированных катализаторов частицы палладия и других активных металлов наносят на подложки из оксидов других металлов, что предотвращает «слипание» этих наночастиц. Российские ученые изменили эту процедуру — они сначала покрыли наночастицы оксидом хрома и лишь потом нанесли их на подложку.