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Нижегородцы смогут делать МРТ без направления врача с 1 сентября

Правило будет актуально вплоть до 2032 года.

С 1 сентября жители Нижегородской области смогут проходить магнитно‑резонансную томографию (МРТ) без обязательного направления от врача. Такая информация содержится в документе Минздрава.

Это нововведение затронет и нижегородцев: теперь им будет проще получить доступ к важному диагностическому исследованию.

Правило будет актуально вплоть до 2032 года.

МРТ — востребованная методика диагностики: с её помощью выявляют патологии центральной нервной системы, опорно‑двигательного аппарата и других структур организма.

Исследование даёт чёткие послойные снимки внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервных волокон. Важное преимущество процедуры — отсутствие ионизирующего излучения, благодаря чему она считается безопасной для пациентов.

Ранее были утверждены новые правила рентгендиагностики и МРТ для нижегородцев.