Нижегородцы смогут делать МРТ без направления врача с 1 сентября

С 1 сентября жители Нижегородской области смогут проходить магнитно‑резонансную томографию (МРТ) без обязательного направления от врача. Такая информация содержится в документе Минздрава.
Это нововведение затронет и нижегородцев: теперь им будет проще получить доступ к важному диагностическому исследованию.
Правило будет актуально вплоть до 2032 года.
МРТ — востребованная методика диагностики: с её помощью выявляют патологии центральной нервной системы, опорно‑двигательного аппарата и других структур организма.
Исследование даёт чёткие послойные снимки внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервных волокон. Важное преимущество процедуры — отсутствие ионизирующего излучения, благодаря чему она считается безопасной для пациентов.
Ранее были утверждены новые правила рентгендиагностики и МРТ для нижегородцев.