Водитель легковушки разбился насмерть, влетев в фуру под Воронежем

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с фурой в Воронежской области. Авария произошла вечером воскресенья, 21 июня, на 523-м км автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.