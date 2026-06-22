Водитель легковушки разбился насмерть, влетев в фуру под Воронежем

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с фурой в Воронежской области. Авария произошла вечером воскресенья, 21 июня, на 523-м км автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
По данным полиции, 34-летний мужчина, находясь за рулём Hyundai Getz, влетел в грузовик DAF в составе с полуприцепом. Фура стояла в запрещённом для парковки месте.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой.