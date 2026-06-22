В России с сентября планируют разрешить делать МРТ без направления врача

Изменения касаются правил проведения рентгенологических исследований. В их перечень входят в том числе флюорография, маммография, КТ, МРТ, остеоденситометрия, а также вмешательства под контролем рентгеноскопии, КТ или МРТ, добавляет РБК. Для остальных рентгенологических исследований сохраняется общий порядок — они проводятся по направлению, записи в листе назначений или рекомендациям из выписки пациента.