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В МВД раскрыли статистику репатриации из недружественных стран

За последние 2,5 года в Россию из недружественных стран вернулись более 11,5 тысяч соотечественников. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

За последние два с половиной года поток желающих вернуться в Россию через механизм репатриации заметно вырос. Как сообщила Ирина Волк, число тех, кто подал соответствующие заявления, неуклонно увеличивается. Всего этой возможностью уже воспользовались около 11,5 тысячи человек.

Представитель министерства уточнила динамику: в 2024 году доля подавших заявления составила 21,4%, в 2025 году — уже 44,3%. По итогам работы за пять месяцев текущего года этот показатель достиг порядка 52%.

Волк подчеркнула, что институт репатриации, запущенный 1 января 2024 года, оказался особенно востребован «у соотечественников из недружественных государств». В числе таких стран она назвала Германию, государства Прибалтики, Канаду, США и Израиль.

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