В МВД раскрыли статистику репатриации из недружественных стран

За последние два с половиной года поток желающих вернуться в Россию через механизм репатриации заметно вырос. Как сообщила Ирина Волк, число тех, кто подал соответствующие заявления, неуклонно увеличивается. Всего этой возможностью уже воспользовались около 11,5 тысячи человек.