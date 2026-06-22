В МВД раскрыли статистику репатриации из недружественных стран

За последние два с половиной года поток желающих вернуться в Россию через механизм репатриации заметно вырос. Как сообщила Ирина Волк, число тех, кто подал соответствующие заявления, неуклонно увеличивается. Всего этой возможностью уже воспользовались около 11,5 тысячи человек.
Представитель министерства уточнила динамику: в 2024 году доля подавших заявления составила 21,4%, в 2025 году — уже 44,3%. По итогам работы за пять месяцев текущего года этот показатель достиг порядка 52%.
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