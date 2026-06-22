В «Храброво» предупредили о задержке и отмене рейсов из-за ограничений в Московской области. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале калининградского аэропорта.
«В связи с вводом 22 июня временных ограничений в аэропортах московского авиационного узла в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — предупредили в «Храброво».
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездки в аэропорт. Статус рейса можно уточнить на сайте «Храброво», в кол-центре по телефону +7 (4012) 550−550 или у авиакомпаний.
По данным онлайн-табло на 10:00, задерживается прилёт 11 рейсов из Москвы, шесть отменили. Из «Храброво» также опаздывает отправка девяти самолётов. Пять рейсов из Калининграда отменили.
Всю ночь и утро в Москве и Московской области отражают атаку беспилотников. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.