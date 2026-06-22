Фотоконкурс о природе Хабаровского края начал приём заявок

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на участие в экологическом фотоконкурсе «Край родной, навек любимый!», который пройдет с 24 июня по 12 июля 2026 года. Кадры любимых пейзажей, диких и домашних животных могут направить желающие из разных уголков страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как рассказали организаторы, подать заявку может любой житель нашей необъятной страны. Однако есть важное условие — фотографии должны быть сделаны на территории Хабаровского края. Возраст участников — от 14 лет включительно.
Работы принимаются до 9 июля в рамках одной из предложенных номинаций:
«Жемчужины родного края» — фотографии природы края из самых разных его уголков;
«Наши любимые животные, домашние и не очень» — кадры с изображением животных: будь то курьезные фото домашних питомцев, редкие кадры из дикой природы или же забавные фото из зоопарка; «Под необычным углом» — изображения (без какой-либо обработки) диких животных и природы, полученных с помощью фотоловушек и квадрокоптеров, подводной съемки.
Победителям и призерам вручается соответствующий диплом и памятный приз.
Фотоконкурс «Край родной, навек любимый!» учрежден в 2017 году и с тех пор проходит ежегодно. Его организатор — министерство природных ресурсов Хабаровского края. Главной целью мероприятия стало привлечение внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия региона.
Для участия необходимо ознакомиться с положением и заполнить заявку, прикрепив свои работы.
Подробнее о конкурсе читайте по ссылке.