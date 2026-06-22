Фотоконкурс о природе Хабаровского края начал приём заявок

«Наши любимые животные, домашние и не очень» — кадры с изображением животных: будь то курьезные фото домашних питомцев, редкие кадры из дикой природы или же забавные фото из зоопарка; «Под необычным углом» — изображения (без какой-либо обработки) диких животных и природы, полученных с помощью фотоловушек и квадрокоптеров, подводной съемки.