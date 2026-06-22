Исследование показало, что кошки могут усиливать стресс

Авторы исследования признают, что ввиду небольшого количества владельцев кошек статистическая мощность выборки является низкой, в связи с чем выводы не могут считаться окончательными. Тем не менее анализ показал, что в стрессовых ситуациях присутствие кошек коррелировало с усилением негативных эмоций. Ученые предполагают, что это может быть связано с пассивным поведением кошек, которые менее требовательны к вниманию по сравнению с собаками. Собаки, в свою очередь, чаще вовлекают хозяев в физическую активность или социальное взаимодействие, что способно смягчать стресс.