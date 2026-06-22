Исследование показало, что кошки могут усиливать стресс

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, взаимодействие с домашними питомцами способно кратковременно улучшать настроение, однако не является эффективным средством борьбы со стрессом. Как отмечается в работе, собаки в этом контексте демонстрируют нейтральное влияние, тогда как кошки, напротив, могут усиливать негативные эмоции.
В эксперименте приняли участие 188 владельцев домашних животных. На протяжении пяти дней участники получали по 10 уведомлений в день с предложением поиграть с питомцем. После каждого взаимодействия респонденты отвечали на вопросы о своем настроении и уровне стресса (состояние животного не уточнялось). Всего было собрано 7963 ответа.
Авторы исследования признают, что ввиду небольшого количества владельцев кошек статистическая мощность выборки является низкой, в связи с чем выводы не могут считаться окончательными. Тем не менее анализ показал, что в стрессовых ситуациях присутствие кошек коррелировало с усилением негативных эмоций. Ученые предполагают, что это может быть связано с пассивным поведением кошек, которые менее требовательны к вниманию по сравнению с собаками. Собаки, в свою очередь, чаще вовлекают хозяев в физическую активность или социальное взаимодействие, что способно смягчать стресс.
Также отмечается, что общение с кошками может вызывать мгновенные изменения настроения и частоты сердечных сокращений. Вследствие этого стрессовые события могут восприниматься человеком как более значимые, а связь между стрессом и эмоциями становится более выраженной.
Вместе с тем авторы подчеркивают, что характер каждого питомца уникален. Кошки и собаки могут быть как отстраненными, так и преданными, активными или ленивыми. Таким образом, эффект субъективен: если кошка спокойно свернется на коленях, стресс может отступить, а если она не хочет контакта — попытки погладить способны лишь усилить грусть.