Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался дирижер Красноярского духового оркестра Илья Богов

Заслуженному работнику культуры Красноярского края было 45 лет.

Источник: Комсомольская правда

20 июня после продолжительной болезни ушел из жизни дирижер Красноярского духового оркестра, заслуженный работник культуры края Илья Богов. Ему было 45 лет.

О смерти сообщили его коллеги в социальных сетях. Илья Владимирович начал свой творческий путь как музыкант-тубист в 1998 году, а в 2013 принял на себя роль художественного руководителя и главного дирижера духового оркестра.

Тогда он значительно увеличил привлекательность коллектива для молодого слушателя: в репертуаре появились инструментальные переложения и попурри для любителей классики, рока и других популярных жанров. Также появились программы для киноманов.

«А как он умел общаться с публикой! Его улыбка, его открытость — он был настоящим любимцем», — вспоминает коллектив.

Как пишут «Горновости», около двух лет назад Богов оставил свой пост из-за проблем со здоровьем. Дата и место прощания пока неизвестны.