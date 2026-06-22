Скончался дирижер Красноярского духового оркестра Илья Богов

20 июня после продолжительной болезни ушел из жизни дирижер Красноярского духового оркестра, заслуженный работник культуры края Илья Богов. Ему было 45 лет.
О смерти сообщили его коллеги в социальных сетях. Илья Владимирович начал свой творческий путь как музыкант-тубист в 1998 году, а в 2013 принял на себя роль художественного руководителя и главного дирижера духового оркестра.
Тогда он значительно увеличил привлекательность коллектива для молодого слушателя: в репертуаре появились инструментальные переложения и попурри для любителей классики, рока и других популярных жанров. Также появились программы для киноманов.
«А как он умел общаться с публикой! Его улыбка, его открытость — он был настоящим любимцем», — вспоминает коллектив.
Как пишут «Горновости», около двух лет назад Богов оставил свой пост из-за проблем со здоровьем. Дата и место прощания пока неизвестны.