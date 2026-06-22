В Кузбассе две женщины подожгли ТЦ после ссоры с охраной (видео)

В Прокопьевске нашли двух женщин, которые 26 апреля подожгли торговый центр «Солнышко».
По данным МВД, злоумышленницы поругались с посетителями в кафе на цокольном этаже, из-за чего сотрудник охраны выгнал их на улицу. Они вызвали такси и уехали, но по дороге решили отомстить. Женщины нашли канистру с бензином, вернулись к ТЦ, облили горючим деревянные палеты в зоне погрузки и подожгли. К тому моменту кафе уже закрылось, людей внутри не было, никто не пострадал, сообщает VSE42.
Площадь возгорания составила 99 квадратных метров, ущерб оценили в 3,5 миллиона рублей. Огонь повредил стены, силовой кабель и полностью уничтожил припаркованную рядом машину.
Изначально специалисты предполагали, что возгорание произошло из-за короткого замыкания, но позже обнаружили следы поджога. Пироманок вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали только в июне.
Фигуранткам предъявили обвинение по статье о поджоге. Их отпустили под подписку о невыезде, максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
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