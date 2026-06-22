В Кузбассе две женщины подожгли ТЦ после ссоры с охраной (видео)

По данным МВД, злоумышленницы поругались с посетителями в кафе на цокольном этаже, из-за чего сотрудник охраны выгнал их на улицу. Они вызвали такси и уехали, но по дороге решили отомстить. Женщины нашли канистру с бензином, вернулись к ТЦ, облили горючим деревянные палеты в зоне погрузки и подожгли. К тому моменту кафе уже закрылось, людей внутри не было, никто не пострадал, сообщает VSE42.