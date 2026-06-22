В Москве стартовала Международная научная физическая олимпиада

Международная научная физическая олимпиада стартовала в Москве, в ней принимают участие школьники из 28 стран мира, сообщили в Минпросвещения России.
В этом году турнир проходит в четвертый раз — с 21 по 30 июня в дистанционном формате. Такие условия проведения соревнований создают равные условия для всех стран и позволяют сосредоточиться на интеллектуальной составляющей турнира.
«Международная научная физическая олимпиада — это интеллектуальное состязание, которое появилось по инициативе нашей страны. И с каждым годом оно обретает все большую популярность в мире. В 2026 году серьезный турнир объединит лучших юных физиков из десятков стран. Состязание проходит дистанционно: каждый из вас пишет задания у себя дома, в школе или на другой специально подготовленной площадке. Олимпиада дает возможность проверить свои знания, почувствовать радость решения сложных задач и сделать первые серьезные шаги к будущим открытиям. Уверен, что эти дни станут для всех участников важным этапом на пути в большую науку», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Участники соревнуются как в национальных сборных, так и индивидуально. Россия представлена командой из пяти человек: Роман Воробьев, Ксения Карпович, Игорь Сорокин и Арсений Хоречко из физтех-лицея имени П. Л. Капицы, а также Максим Соловьев из лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова.
Олимпиада включает два соревновательных тура: теоретический и экспериментальный. Первый состоится 24 июня. Участникам предстоит решить три задачи, одна из которых предполагает элементы компьютерного моделирования, но ее выполнение не требует специальных навыков программирования. Экспериментальный тур олимпиады запланирован на 26 июня. Для выполнения заданий школьникам необходимо будет работать с реальными экспериментальными данными, используя для этого специальное программное обеспечение.
Задачи разработаны академическим комитетом МФТИ и построены по образцу реальных научных исследований. В процессе поиска решений участникам недостаточно будет просто дать правильный ответ: на основании большого массива экспериментальных данных им необходимо выявить закономерности, выстроить модели и сделать доказательные выводы, то есть начать думать, как ученые. Такой подход позволяет развивать исследовательское мышление.
Также в этом году в онлайн-формате состоится научный фестиваль. Его программа состоит из обзорных лекций ведущих ученых МФТИ. Тематика охватывает сложные вопросы по физике, а также смежным с ней научным областям и служит своеобразным подготовительным этапом к основному олимпиадному циклу. Содержание лекций окажется полезным при решении олимпиадных задач.
Итоги Международной научной физической олимпиады будут подведены на церемонии закрытия 30 июня. Победителей и призеров определят в соответствии с индивидуальными результатами, а также в рамках специальных номинаций: «Лучший результат в теоретическом туре», «Лучший результат в экспериментальном туре», «Абсолютный победитель», «Лучший командный результат» и «Национальный бриллиант».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.