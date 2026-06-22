В Москве стартовала Международная научная физическая олимпиада

«Международная научная физическая олимпиада — это интеллектуальное состязание, которое появилось по инициативе нашей страны. И с каждым годом оно обретает все большую популярность в мире. В 2026 году серьезный турнир объединит лучших юных физиков из десятков стран. Состязание проходит дистанционно: каждый из вас пишет задания у себя дома, в школе или на другой специально подготовленной площадке. Олимпиада дает возможность проверить свои знания, почувствовать радость решения сложных задач и сделать первые серьезные шаги к будущим открытиям. Уверен, что эти дни станут для всех участников важным этапом на пути в большую науку», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.