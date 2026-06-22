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Директор Чебоксарской ГЭС возглавил Нижегородскую станцию «Русгидро»

В период с 2019 по 2021 год Дорофеев трудился на Нижегородской ГЭС и дошёл до должности главного инженера, после чего вернулся на Чебоксарскую ГЭС уже в качестве её руководителя.

Антон Дорофеев стал новым руководителем Нижегородской ГЭС — филиала ПАО «Русгидро», сменив на посту Александра Гойзебанда, который покинул должность. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

При этом Дорофеев сохранит за собой пост директора Чебоксарской ГЭС: ему предстоит управлять сразу двумя крупными гидроэлектростанциями на Волге. В компании «Русгидро» целенаправленно выстраивают единую систему управления этими объектами — в перспективе их планируют объединить в общий каскад.

Профессиональный путь Антона Дорофеева в сфере гидроэнергетики насчитывает почти 25 лет. Его карьера стартовала в 2002 году на Чебоксарской ГЭС, где он работал мастером участка. Примечательно, что в запуске гидроагрегатов этой станции принимал участие его отец.

В период с 2019 по 2021 год Дорофеев трудился на Нижегородской ГЭС и дошёл до должности главного инженера, после чего вернулся на Чебоксарскую ГЭС уже в качестве её руководителя.

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