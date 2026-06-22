Минчанин заявил в милицию, когда его мать купила два робота-пылесоса и шесть смартфонов

Так, сын 51-летней минчанки рассказал, что его мать стала жертвой аферистов. Сначала женщине в мессенджере написала якобы ее начальница, попросившая выполнить требования «сотрудников КГБ». Мнимые правоохранители напугали минчанку тем, что якобы мошенники от ее имени оформляют кредиты, и ей нужно помешать, «закрыв кредитный потенциал».