Минчанин заявил в милицию, когда его мать купила два робота-пылесоса и шесть смартфонов

Житель Минска обратился в милицию, когда его мать накупила дорогостоящих гаджетов, рассказали в МВД.
Так, сын 51-летней минчанки рассказал, что его мать стала жертвой аферистов. Сначала женщине в мессенджере написала якобы ее начальница, попросившая выполнить требования «сотрудников КГБ». Мнимые правоохранители напугали минчанку тем, что якобы мошенники от ее имени оформляют кредиты, и ей нужно помешать, «закрыв кредитный потенциал».
Куратор убедил минчанку взять у родственников в долг примерно 5000 рублей и отдать деньги лжекурьеру Нацбанка. Потом в разных магазинах и салонах связи ее вынудили оформить рассрочку на дорогостоящие гаджеты: шесть смартфонов, три умные колонки, игровую приставку и два робота-пылесоса.
Почти всю технику женщина сразу же перепродала по заниженной цене, за что получила примерно 20 тысяч рублей, которые также отдала курьеру.
И только во время последней сделки покупатель заподозрил неладное и сказал, чтобы минчанка позвонила сыну. После чего последовал звонок на 102. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.
Тем временем белорус заплатит штраф 9000 рублей за одну поездку за рулем.
А власти сказали, сколько минчан уклоняются от армии и как их накажут.