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Сергей Кравчук: «42 наших земляка удостоены звания Героя Советского Союза»

Сергей Кравчук принял участие в церемонии возложении венка и цветов к Вечному огню.

Источник: Комсомольская правда

В День памяти и скорби, в Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню на площади Славы. Жители краевой столицы собрались у мемориального комплекса, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины.

В памятном мероприятии приняли участие вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, военнослужащие Восточного военного округа, сотрудники силовых структур, представители администрации города, депутаты Законодательной думы края и Хабаровской городской думы, ветераны, представители общественных объединений и молодёжь.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил перед собравшимися, подчеркнув историческую значимость этого дня и неразрывную связь поколений в борьбе за суверенитет Отечества:

«22 июня — это день глубокой скорби. Война унесла миллионы жизней, и мы никогда не забудем, какой огромной ценой была завоевана Победа. Тысячи хабаровчан ушли на фронт, сорок два наших земляка были удостоены звания Героя Советского Союза, а трое стали полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в Хабаровске проживают 284 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 21 человек непосредственно принимал участие в боевых сражениях. Мы преклоняемся перед их мужеством, перед стойкостью тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны. Сегодня мы черпаем силы в подвиге наших дедов и прадедов. Как и 85 лет назад, наше дело правое», — отметил Сергей Кравчук.

В ходе церемонии участники почтили память павших в боях за Родину минутой молчания, после чего возложили венок и цветы к мемориалу Вечный огонь.