Сергей Кравчук: «42 наших земляка удостоены звания Героя Советского Союза»

«22 июня — это день глубокой скорби. Война унесла миллионы жизней, и мы никогда не забудем, какой огромной ценой была завоевана Победа. Тысячи хабаровчан ушли на фронт, сорок два наших земляка были удостоены звания Героя Советского Союза, а трое стали полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в Хабаровске проживают 284 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 21 человек непосредственно принимал участие в боевых сражениях. Мы преклоняемся перед их мужеством, перед стойкостью тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны. Сегодня мы черпаем силы в подвиге наших дедов и прадедов. Как и 85 лет назад, наше дело правое», — отметил Сергей Кравчук.