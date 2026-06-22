Лавочки — не для бизнеса: мэр Челябинска объявил войну нелегальным продавцам на набережной

— Летом наши жители традиционно проводят много времени на улице, гуляют по паркам, скверам и общественным пространствам. К сожалению, одновременно с этим в таких местах появляется уличная торговля различных форм. Сегодня я обратил внимание коллег на необходимость наведения порядка в этой части, потому что набережная в центре города периодически от этого страдает. Данные пространства предназначены для того, чтобы люди могли по ним прогуляться или присесть на лавочку. Когда эти лавочки заняты незаконной торговлей, это вызывает раздражение у наших жителей, — возмутился Алексей Лошкин.