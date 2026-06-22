Лавочки — не для бизнеса: мэр Челябинска объявил войну нелегальным продавцам на набережной

С наступлением лета челябинцы стали проводить гораздо больше времени на свежем воздухе. Однако вместе с отдыхающими в скверах массово активизировались и нелегальные предприниматели. Особенно остро эта проблема встала на обновлённой набережной реки Миасс в историческом центре города.
— Летом наши жители традиционно проводят много времени на улице, гуляют по паркам, скверам и общественным пространствам. К сожалению, одновременно с этим в таких местах появляется уличная торговля различных форм. Сегодня я обратил внимание коллег на необходимость наведения порядка в этой части, потому что набережная в центре города периодически от этого страдает. Данные пространства предназначены для того, чтобы люди могли по ним прогуляться или присесть на лавочку. Когда эти лавочки заняты незаконной торговлей, это вызывает раздражение у наших жителей, — возмутился Алексей Лошкин.
По словам мэра, пешеходные зоны и прогулочные площадки Челябинска проектировались исключительно для комфорта людей, поэтому ситуацию со стихийными рынками в прогулочных зонах необходимо жёстко пресекать. Для наведения порядка администрация города объединит усилия с правоохранительными органами. Рейды по выявлению и ликвидации незаконных торговых точек на набережной и в популярных парках теперь будут проходить еженедельно. Всех нарушителей ждут крупные штрафы и конфискация незаконно выставленного оборудования.
Нелегалов находят не только в непредназначенных для торговли общественных местах. На крупном рынке в Челябинске накрыли точки по продаже мяса и рыбы. Проверка, которую инспекторы Россельхознадзора провели вместе с прокуратурой, вскрыла массовые нарушения на прилавках. Шесть индивидуальных предпринимателей умудрились организовать торговлю, полностью проигнорировав государственные проверки и ветеринарный контроль.