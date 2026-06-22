Школьники Башкирии смогут посетить занятия по управлению беспилотниками

Участники познакомятся с устройством современных дронов, узнают основы управления беспилотниками, изучат принципы их работы и попробуют себя в роли операторов. Занятия помогут развить инженерное мышление, технические навыки и интерес к перспективным профессиям будущего. В ведомстве отметили, что центр «Аврора» является одной из площадок региона, где дети могут познакомиться с инновационными направлениями науки и техники.