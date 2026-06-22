Школьники Башкирии смогут посетить занятия по управлению беспилотниками

Занятия по направлению «Беспилотные летательные аппараты» для детей от 7 до 14 лет пройдут с 17 по 21 августа в Центре развития талантов «Аврора» Уфы. Развитие данного направления является одной из ключевых задач нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Республики Башкортостан.
Участники познакомятся с устройством современных дронов, узнают основы управления беспилотниками, изучат принципы их работы и попробуют себя в роли операторов. Занятия помогут развить инженерное мышление, технические навыки и интерес к перспективным профессиям будущего. В ведомстве отметили, что центр «Аврора» является одной из площадок региона, где дети могут познакомиться с инновационными направлениями науки и техники.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.