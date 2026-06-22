В Крыму до 1 сентября приостановили прием и размещение детских групп

В Республике Крым введен временный запрет на бронирование мест и размещение организованных групп детей в организациях отдыха и иных средствах размещения. Соответствующий указ, подписанный главой региона Сергеем Аксеновым, опубликован на официальном портале правительства республики.
Согласно документу, с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года запрещается не только прием детей в профильные оздоровительные лагеря, но и размещение детских групп в гостиницах, отелях и базах отдыха для участия в массовых мероприятиях. Ограничения распространяются на туристические слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и любые другие выездные программы.
Глава республики подчеркнул, что данное решение является вынужденной мерой.
«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — отметил Сергей Аксенов.