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В Крыму до 1 сентября приостановили прием и размещение детских групп

Власти Крыма приостановили размещение организованных детских групп в лагерях, отелях и на базах отдыха до 1 сентября 2026 года. Под запрет попали слеты, фестивали, спортивные сборы и экскурсии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Республике Крым введен временный запрет на бронирование мест и размещение организованных групп детей в организациях отдыха и иных средствах размещения. Соответствующий указ, подписанный главой региона Сергеем Аксеновым, опубликован на официальном портале правительства республики.

Согласно документу, с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года запрещается не только прием детей в профильные оздоровительные лагеря, но и размещение детских групп в гостиницах, отелях и базах отдыха для участия в массовых мероприятиях. Ограничения распространяются на туристические слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и любые другие выездные программы.

Глава республики подчеркнул, что данное решение является вынужденной мерой.

«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — отметил Сергей Аксенов.

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