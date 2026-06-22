В ККС Ростовской области рассмотрят отставку и прекращение полномочий судей

На заседании Квалификационной коллегии судей (ККС) Ростовской области рассмотрят вопросы о прекращении полномочий нескольких судей. Решения вынесут 26 июня.
Прекращение полномочий могут утвердить для трех человек: судей Ростовского областного суда, Ремонтненского районного суда, а также для мирового судьи судебного участка № 6 в Первомайском судебном районе Ростова-на-Дону.
Отдельно планируют рассмотреть вопрос о прекращении отставки мирового судьи судебного участка № 3 Пролетарского района Ростова-на-Дону.
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