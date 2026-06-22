Красноярский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебро турнира Большого шлема в Улан-Баторе

После турнира Абдулаев отметил, что в его весовой категории в Улан-Батор приехали почти все спортсмены из мирового топ-10. По словам дзюдоиста, борьба за олимпийский рейтинг уже стала особенно плотной, поскольку турниры идут один за другим и права на ошибку практически не остается.