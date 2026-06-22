Красноярский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебро турнира Большого шлема в Улан-Баторе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Улан-Баторе стартовал турнир серии Большого шлема по дзюдо. На этих соревнованиях спортсмены набирают рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2028 года.
Представитель Красноярского края Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. В этом весе выступили 32 дзюдоиста из 24 стран, всего в турнире участвуют 454 спортсмена из 58 стран.
В первом поединке Абдулаев победил серебряного призера Олимпиады 2024 года, двукратного чемпиона Европы Важу Маргвелашвили из Грузии. Затем красноярец взял верх над Азизбеком Ортиковым из Узбекистана и Русланом Пашаевым из Азербайджана. В полуфинале он менее чем за полминуты победил испанца Давида Гарсию Торне, восьмикратного призера турниров Мирового тура.
В финале Абдулаев уступил действующему чемпиону мира Такеши Такеоке из Японии. Соперник заработал «ваза-ари» в начале схватки и удержал преимущество до конца встречи.
После турнира Абдулаев отметил, что в его весовой категории в Улан-Батор приехали почти все спортсмены из мирового топ-10. По словам дзюдоиста, борьба за олимпийский рейтинг уже стала особенно плотной, поскольку турниры идут один за другим и права на ошибку практически не остается.
Еще одна представительница Красноярского края Наталья Елкина, выступающая в весе до 57 кг, завершила турнир после первой схватки, сообщили в министерстве спорта региона.