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День города в Красновишерске в 2026 году. Подробная программа мероприятий

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города Красновишерска, пройдут 27 июня.

27 июня Красновишерск отметит День города. Жителей и гостей ждут концерты творческих коллективов, танцевальные площадки, спортивные состязания, интерактивные зоны и множество развлечений для всей семьи. Организаторы обещают яркую атмосферу, приятные сюрпризы и насыщенный день для посетителей всех возрастов. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Городская эспланада.

12:00 | Турнир по гиревому спорту «Тяжёлая атлетика праздника».

13:00−13:30 | Площадной спектакль «Легенды Вишеры».

13:40−15:00 | Официальная церемония «Город, который мы строим вместе».

15:00 | Вокальная феерия от сводного хора «85 голосов Вишеры».

15:15−16:15 | Детский блок «Супергерои нашего города».

16:15−17:00 | Концертно-развлекательная программа «Артист из народа».

17:30−19:00 | Легкоатлетический забег «Тыща».

21:00−23:00 | Дискотека «Вечеринка 85-го уровня».

Активные зоны | 13:00−18:00.

Благотворительная программа «Лапка добра»: мастер-класс и аквагрим.

﻿﻿Интерактивная площадка газеты «Красная Вишера» «Газета с нами».

Игра-бродилка «Вишера — мой дом».

Фотозона «Вишера в сердце — и на фото!».

Площадка «СВОи — родные».

Аттракционы (работают до 22:00).

Спортивные мероприятия.

11:00 | Городской стадион | Детская велогонка «85 оборотов педалей».

11:00 | МБОУ СОШ Nº 1 | III Открытый турнир по волейболу памяти А. Л. Новосёлова.

18:00 | Городской стадион | Турнир по футболу в рамках зональных соревнований краевых сельских «Спортивных игр-2026» среди команд II группы. Матч между командами Красновишерска и Чердыни.

Парк «Алмазный».

09:00 | Стретчинг на свежем воздухе «Ретрит».

15:00 | ﻿﻿Мастер-класс «Конь-огонь», литературная встреча «На Вишерском причале», интерактивная зона «Справка молодости».

Территория дома культуры «Вишера».

18:00−19:00 | Ретро-час для души «Живые истории нашего города».

Музейный комплекс.

9:00−18:00 | Краеведческий музей | Бесплатные экскурсии по Экспозициям. Юбилейные выставки: «Красновишерский район: от прошлого к настоящему», «Вишерский летописец».

9:00−18:00 | Выставочный зал | Выставка фотохудожника Максима Усанина «Мир в объективе».

11:00, 15:00 | Социальный кинозал | Киноэкскурсия «Моя Родина — Красновишерск».

Городской рынок.

12:00−22:00 | Зона фудкорта и сувенирной продукции.