День города в Красновишерске в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня Красновишерск отметит День города. Жителей и гостей ждут концерты творческих коллективов, танцевальные площадки, спортивные состязания, интерактивные зоны и множество развлечений для всей семьи. Организаторы обещают яркую атмосферу, приятные сюрпризы и насыщенный день для посетителей всех возрастов. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
Городская эспланада.
12:00 | Турнир по гиревому спорту «Тяжёлая атлетика праздника».
13:00−13:30 | Площадной спектакль «Легенды Вишеры».
13:40−15:00 | Официальная церемония «Город, который мы строим вместе».
15:00 | Вокальная феерия от сводного хора «85 голосов Вишеры».
15:15−16:15 | Детский блок «Супергерои нашего города».
16:15−17:00 | Концертно-развлекательная программа «Артист из народа».
17:30−19:00 | Легкоатлетический забег «Тыща».
21:00−23:00 | Дискотека «Вечеринка 85-го уровня».
Активные зоны | 13:00−18:00.
Благотворительная программа «Лапка добра»: мастер-класс и аквагрим.
Интерактивная площадка газеты «Красная Вишера» «Газета с нами».
Игра-бродилка «Вишера — мой дом».
Фотозона «Вишера в сердце — и на фото!».
Площадка «СВОи — родные».
Аттракционы (работают до 22:00).
Спортивные мероприятия.
11:00 | Городской стадион | Детская велогонка «85 оборотов педалей».
11:00 | МБОУ СОШ Nº 1 | III Открытый турнир по волейболу памяти А. Л. Новосёлова.
18:00 | Городской стадион | Турнир по футболу в рамках зональных соревнований краевых сельских «Спортивных игр-2026» среди команд II группы. Матч между командами Красновишерска и Чердыни.
Парк «Алмазный».
09:00 | Стретчинг на свежем воздухе «Ретрит».
15:00 | Мастер-класс «Конь-огонь», литературная встреча «На Вишерском причале», интерактивная зона «Справка молодости».
Территория дома культуры «Вишера».
18:00−19:00 | Ретро-час для души «Живые истории нашего города».
Музейный комплекс.
9:00−18:00 | Краеведческий музей | Бесплатные экскурсии по Экспозициям. Юбилейные выставки: «Красновишерский район: от прошлого к настоящему», «Вишерский летописец».
9:00−18:00 | Выставочный зал | Выставка фотохудожника Максима Усанина «Мир в объективе».
11:00, 15:00 | Социальный кинозал | Киноэкскурсия «Моя Родина — Красновишерск».
Городской рынок.
12:00−22:00 | Зона фудкорта и сувенирной продукции.