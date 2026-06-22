День города в Красновишерске в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня Красновишерск отметит День города. Жителей и гостей ждут концерты творческих коллективов, танцевальные площадки, спортивные состязания, интерактивные зоны и множество развлечений для всей семьи. Организаторы обещают яркую атмосферу, приятные сюрпризы и насыщенный день для посетителей всех возрастов. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).