Карьерный консультант Лоикова: путешествие во время удалёнки может привести к увольнению

Работодатель может расценить как изменение условий труда в одностороннем порядке ситуацию, когда в трудовом договоре чётко указан адрес, по которому сотрудник обязан находиться, а он без предупреждения уезжает в другое место. Об этом «Абзацу» рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова.
По её словам, в поездке могут возникнуть проблемы со связью, разница в часовых поясах, отсутствие нужного рабочего пространства, срывы дедлайнов и выпадение из рабочего процесса. Всё это даёт работодателю основание для претензий. Уволить могут по статье 312.8 ТК РФ, однако сам факт поездки к увольнению автоматически не ведёт. Работодатель должен доказать, что из-за смены локации возникли реальные препятствия для выполнения обязанностей. Иногда в договоре прописаны дополнительные условия, например обязанность уведомлять о длительных отъездах, и их нарушение тоже становится аргументом для руководства.
Лоикова подчеркнула, что увольнение — это всегда крайняя мера. Сначала делается замечание или выговор, работодатель может применить дисциплинарное взыскание и потребовать вернуться. Если нарушения повторяются или ведут к систематическим срывам сроков и значительному ущербу, тогда переходят к увольнению. Поездку она советует обсуждать заранее: написать руководителю, объяснить планы, иногда можно договориться и оформить временный переход. Переписку о согласовании отъезда стоит сохранять. Это будет весомым аргументом в случае спора.