Карьерный консультант Лоикова: путешествие во время удалёнки может привести к увольнению

По её словам, в поездке могут возникнуть проблемы со связью, разница в часовых поясах, отсутствие нужного рабочего пространства, срывы дедлайнов и выпадение из рабочего процесса. Всё это даёт работодателю основание для претензий. Уволить могут по статье 312.8 ТК РФ, однако сам факт поездки к увольнению автоматически не ведёт. Работодатель должен доказать, что из-за смены локации возникли реальные препятствия для выполнения обязанностей. Иногда в договоре прописаны дополнительные условия, например обязанность уведомлять о длительных отъездах, и их нарушение тоже становится аргументом для руководства.