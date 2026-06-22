Юрий Шалабаев о 22 июня: Этот день навсегда разделил жизнь нашего народа

«Ровно 85 лет назад, в этот самый день, в 4 часа утра, мирную тишину наших городов и сёл разорвал гул вражеских самолётов. Началась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Этот день навсегда разделил жизнь нашего народа на “до” и “после”, оставив незаживающий шрам в сердце каждого. Для нашего города, для всей страны это была трагедия, равной которой не знал мир. Но это было и время великого испытания духа. Враг рассчитывал на быструю победу, но столкнулся с несокрушимой волей советских солдат, с мужеством тружеников тыла, с силой единства всего народа. Нижний Новгород — тогда Горький — принял на себя тяжелейшее бремя “кузницы Победы”. Наши заводы работали день и ночь, отправляя на фронт танки, самолёты, боеприпасы… Каждый житель нашего города внёс свой вклад в общее дело, приближая победу. Наш священный долг — сохранить эту память живой. Передать её нашим детям и внукам как завещание беречь мир. Пока мы помним, какой ценой он был завоёван, мы будем его достойны. Вечная память павшим героям! Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла!» — говорится в обращении.