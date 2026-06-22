Президентский фонд дал 2 млн на обучение белгородских детей навыкам жизни в приграничье

Во втором конкурсе 2026 года Фонда президентских грантов (ФПГ) победил проект из Белгородской области под названием «Братство безопасности: навыки для жизни в приграничье». Инициатива направлена на формирование у 120 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет из пяти скаутских отрядов «устойчивых практических навыков безопасного поведения в условиях, характерных для приграничной зоны». Сумма гранта составляет 2,1 млн руб., сообщается на сайте ФПГ.
Заявку подала белгородская региональная общественная организация «Братство православных следопытов». Указано, что софинансирование со стороны организации составит почти 1,9 млн руб., а общая сумма затрат на реализацию проекта — 4 млн руб.
Участниками проекта станут члены «Братства православных следопытов», проживающие в пяти населенных пунктах: Белгород, Старый Оскол, Чернянка, Новый Оскол и Шебекино. В период с октября 2026-го по март 2027-го пятеро инструкторов проведут 75 практических занятий по пяти модулям программы «Безопасность приграничья». В частности, модуль «Город под защитой» обучает алгоритмам действий при сигналах «Ракетная опасность» и «Обстрел», а также «правилу двух стен», эвакуации и сбору «тревожного чемоданчика». Итогом проекта станет трехдневный полевой слет «Маршрут выживания» в Чернянском районе.
Кроме того, 1 млн руб. в конкурсе завоевал белгородский проект «Первая помощь и тактическая медицина в условиях современных угроз» от центра специальной патриотической и военно-спортивной подготовки «Сократ». Инициатива рассчитана на сотрудников и специалистов оперативных, специальных и аварийных служб, у которых «отмечается низкий уровень подготовки в области оказания первой помощи, понимания основных тактико-технических характеристик ударных БПЛА и РСЗО и способов противодействия им, эффективного ухода из-под ударов». Проект предусматривает обучение 400 человек из целевой группы на безвозмездной основе.
Всего в конкурсе победили 28 проектов от Белгородской области. В целом же победителями второго конкурса ФПГ 2026 года по стране стали 1 426 социально ориентированных некоммерческих организаций. На реализацию их проектов фонд направит 4,3 млрд руб. Средний размер гранта составил 3 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) победили 25 заявок от Белгородской области. Регион вошел в топ-5 рейтинга субъектов РФ по этому показателю. Общая сумма выигранных средств составила 43,2 млн руб. При этом больше половины всей суммы выделили на единственный проект — проведение в Белгороде второго международного скульптурного симпозиума «Отражение».