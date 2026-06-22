Вода уже +18, но есть и опасности: ситуация на калининградском побережье 22 июня

Балтийск: флага нет, температура воды +17−18 °C. Волна 30−50 см, западный ветер. По словам спасателя, люди купаются неохотно. Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды +16 °C. Пионерский: флаг зелёный, в воду заходить можно. Температура воды +18 °C, воздуха в тени — +25 °C, на солнце уже +30 °C. Волнения нет. «Благоприятная погода», — комментирует собеседник «Клопс». Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +16 °C, юго-западный ветер. Небольшое волнение, днём могут повесить красный флаг. Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно с осторожностью. Температура воды +17 °C, есть отбойное течение.