Нанятый краснояркой мастер решил не заканчивать дорогостоящий ремонт и потратил все деньги на себя

В Красноярске перед судом предстанет мастер отделочно-ремонтных работ, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В полицию обратилась жительница краевого центра. Она рассказала, что в 2024 году купила квартиру и по рекомендации знакомой наняла мастера для ремонта. Стороны устно договорились, что мужчина выполнит все работы до января 2025 года. За стройматериалы и услуги женщина передала ему 932 тыс. рублей.
Однако в установленный срок ремонт закончен не был, а сам мастер перестал выходить на связь. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. По данным следствия, ранее не судимый красноярец выполнил только часть работ, потратив на ремонт 405 тыс. рублей. Оставшиеся 527 тыс. рублей он, по версии следствия, израсходовал на личные нужды.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье составляет до 6 лет лишения свободы. Сейчас расследование завершено. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.