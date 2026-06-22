Нанятый краснояркой мастер решил не заканчивать дорогостоящий ремонт и потратил все деньги на себя

Однако в установленный срок ремонт закончен не был, а сам мастер перестал выходить на связь. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. По данным следствия, ранее не судимый красноярец выполнил только часть работ, потратив на ремонт 405 тыс. рублей. Оставшиеся 527 тыс. рублей он, по версии следствия, израсходовал на личные нужды.