Волгоградцы смогут пожаловаться на мусор, шумных соседей и собак через чат-бот

В чат-боте волгоградцы смогут отправить информацию о административных правонарушениях в органы исполнительной власти и местного самоуправления. Так собираются бороться с несанкционированной свалкой мусора, выгулом собак без поводка и намордника, стихийными торговцами, нарушениями тишины и покоя по ночам, парковкой на газоне и прочими правонарушениями, ответственность за которые предусмотрена региональным административным кодексом.