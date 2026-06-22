Алексей Беспрозванных призвал усилить контроль за гражданскими беспилотниками в Калининградской области

«Бывает еще, у нас запускают до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Исключительно и по согласованию работают только специализированные беспилотники. Пользуясь случаем, обращусь к гражданам — ни один беспилотник не будет возвращен и я прошу в этом смысле иметь здравый смысл», — сказал губернатор.