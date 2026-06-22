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Алексей Беспрозванных призвал усилить контроль за гражданскими беспилотниками в Калининградской области

Глава региона сказал, любой объект в небе расценивается как угроза.

В Калининградской области усилят контроль за запуском гражданских беспилотников. Задачу такую 22 июня во время совещания в правительстве поставил министерству региональной безопасности губернатор Алексей Беспрозванных.

«Бывает еще, у нас запускают до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Исключительно и по согласованию работают только специализированные беспилотники. Пользуясь случаем, обращусь к гражданам — ни один беспилотник не будет возвращен и я прошу в этом смысле иметь здравый смысл», — сказал губернатор.

Он отметил, что «сегодня непростая ситуация и любой объект в небе расценивается как угроза, создается лишняя паника для населения».

— Мы отрабатываем любой случай в соответствии с регламентом. Потому что готовимся к этому и готовы, — сказал губернатор.