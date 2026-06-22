Как сохранить лицо Ростова? Эксперты обсудили архитектуру и наследие города

«Хочется, чтобы для детей появлялось больше интерактивных и современных музеев. Но пока мы упираемся в организационные моменты: даже съездить на обычную экскурсию сложно, ведь нужно согласовывать автобусы, администрацию, собирать с родителей бешеные суммы… Если бы такие маршруты стали доступнее, учителям было бы намного легче работать, а дети чаще видели бы свой город вживую», — отмечает Вера Сайченко.