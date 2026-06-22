Эксперты обсудили архитектуру и наследие города

16 июня в пресс-центре «АиФ-Ростов» прошла встреча за круглым столом, посвящённая проблемам сохранения архитектурного наследия донской столицы. Мероприятие провела Татьяна Быханова. Участники дискуссии обсудили, как помочь городу сохранить историческую застройку, какие меры нужны для взаимодействия с наследием зодчества и с какими препятствиями сталкиваются специалисты.
В обсуждении приняли участие эксперты из сферы строительства, дизайна, педагогики и бизнеса, а также неравнодушные жители. Итогом встречи стал свод рекомендаций по сохранению исторического облика города. Подробности — в материале.
«Видеть красоту вокруг».
«Когда студенты приходят на занятия, они часто не знают истории зданий, мимо которых ходят каждый день. Но когда рассказываешь, как создавался наш город, какие архитекторы здесь работали, они начинают смотреть по-другому», — отметила доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» ДГТУ, кандидат технических наук Ирина Кашина.
По её мнению, горожанам не хватает акцентов, которые помогли бы замечать красоту старинной архитектуры.
«Мы живём в повседневной суете и только в путешествиях любуемся чужими городами, а своё не замечаем. Поэтому важно делать композиционные акценты, чтобы люди невольно поднимали голову и видели: оно же красивое», — уверена Ирина Кашина.
Она привела пример из личного опыта, сравнив профессиональную компьютерную графику с окружающей реальностью.
«Компьютерные игры порой удивляют своей эстетикой, я искала изображения садов Семирамиды и нашла их в игровых мирах. На основе этих кадров я сняла фильм, где плавно перехожу от виртуальной картинки к реальности. Но когда, например, поднимаешь взгляд на настоящие Парамоновские склады, понимаешь: они ничуть не уступают игровым декорациям», — делится Ирина Кашина.
Знакомство с исторической архитектурой играет ключевую роль в эстетическом воспитании. В этом уверена учитель изобразительного искусства и педагог дополнительного образования Вера Сайченко.
«Дети сегодня растут в эпоху цифрового потребления, и когда они выходят на пленер, посещают музеи, могут потрогать старинную кладку — формируется совершенно другой уровень восприятия», — подчёркивает она.
Педагог видит большую важность в том, чтобы доносить до подрастающего поколения, где они живут.
«Хочется, чтобы для детей появлялось больше интерактивных и современных музеев. Но пока мы упираемся в организационные моменты: даже съездить на обычную экскурсию сложно, ведь нужно согласовывать автобусы, администрацию, собирать с родителей бешеные суммы… Если бы такие маршруты стали доступнее, учителям было бы намного легче работать, а дети чаще видели бы свой город вживую», — отмечает Вера Сайченко.
Деньги и фонтаны.
Главным препятствием для реставрации старинных особняков и памятников архитектуры эксперты назвали финансирование.
«Самая уязвимая точка — материальная: где взять деньги на реконструкцию, как сохранить здание», — констатирует архитектор и дизайнер Ирина Бродская.
Она привела в пример опыт Вены, где владельцы мансард в исторических зданиях направляют доходы от продажи элитного жилья на реставрацию фасадов.
«При этом новые конструкции не перекрывают памятник архитектуры, не превышают допустимую высотность, и исторический облик остаётся открытым», — пояснила Ирина Бродская.
Важно регламентировать оформление фасадных табличек и вывесок.
«Многие даже не догадываются, в каких зданиях находятся, а минимальные вложения в информирование могли бы изменить ситуацию», — отмечает скульптор и реставратор Игорь Сайченко.
Он также поднял тему нехватки фонтанов в жарком Ростове.
«Водные объекты — это магниты для горожан, места притяжения, и с ними можно работать в современном ключе, озаботиться этим было бы правильно», — считает Игорь Сайченко.
Рыбинск как пример.
Директор ООО «Флагман» Иван Саунин, при поддержке которого прошло мероприятие, обратил внимание на проблему наружной рекламы и привёл в пример город Рыбинск Ярославской области.
«Там на административном уровне убрали все кричащие вывески, заменили их на исторические таблички в старинном стиле, которые гармонируют с архитектурой, — и поток туристов сразу вырос», — рассказывает Иван Саунин.
По его словам, это вопрос не только эстетики, но и грамотного градостроительного подхода.
«Наши центральные улицы перегружены неуютными вывесками, которые перекрывают фасады, а ведь в Ростове есть что показать: стоит только расчистить визуальный шум, и город заиграет по-новому», — добавляет Иван Саунин.
Ростовчанка Ольга Нартова поделилась личным опытом.
«Я живу на Донской, и вижу, как разрушаются одноэтажные здания, но рядом есть шикарные дома, которые стоит сохранить. Как, например, бывшая аптека на Семашко, которую отреставрировали частные владельцы», — говорит Ольга Нартова.
Она предложила создать механизм, позволяющий объединять жителей и бизнес для выкупа и восстановления старинных особняков.
«Может быть, есть законы, которые не разрешают, но если бы можно было купить здание за символический рубль и вкладывать в фасад, зарабатывая на этом, это был бы выход», — отмечает Ольга Нартова.
«Наша встреча показала, что проблема сохранения исторического Ростова волнует самых разных людей — от педагогов до предпринимателей. Мы все увидели главное: город задыхается не только от точечной застройки, но и от визуального шума, который скрывает его подлинную красоту», — заключила Татьяна Быханова.
Эксперты напомнили: Ростов занимает четвёртое место в России по количеству сохранившихся построек до 1920 года — около 2,5 тыс. зданий, в 1,6 тыс. из которых до сих пор живут люди. Это не только ценность, но и ответственность. История города — это его лицо, и сохранить его можно только совместными усилиями: власти, бизнеса, экспертов и неравнодушных жителей.