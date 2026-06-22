Зачем нужны витамины организму, красноярцам рассказали в Роспотребнадзоре

Сотрудники красноярского краевого управления Роспотребнадзора рассказали, какую роль в организме играют витамины и в каких продуктах их лучше всего искать. Витамин А Помогает нормальному росту и развитию, восстановлению и здоровью костей, кожи, глаз. Лучшие источники: молоко, сыр, яйца и овощи желтого и оранжевого цвета, например, морковь. Витамины B2, B3, B6, B12 Способствуют метаболизму, выработке энергии, здоровью нервов и кровеносной системы. Лучшие источники: мясо, курица, рыба, орехи, яйца, молоко, сыр, бобы. Витамин С Поддерживает здоровье мышц соединительной ткани и кожи. Лучшие источники: клубника, киви, помидоры, зеленые овощи, смородина. Витамин D Отвечает за формирование костей и зубов, помогает организму усваивать кальций. Главный источник — солнце, именно во время длительных прогулок на свежем воздухе в ясные дни в организме человека вырабатывается витамин D. Но для этого должны оставаться открытыми хотя бы лицо и руки. Дополнительные источники этого капризного витамина — молоко и жирная рыба. Кальций Помогает укрепить кости. Источники: молоко, сыр, йогурт, апельсиновый сок, обогащенный кальцием. Железо Отвечает за доставку кислорода органам. Лучшие источники: говядина и другое красное мясо, индейка, свинина, шпинат, фасоль.