Тамбовский губернатор прокомментировал ограничения на продажу бензина

В Воронежской области также зафиксирован резкий рост стоимости топлива. К 15 июня средняя цена литра бензина АИ-95 на заправках достигла 75,2 ₽, что почти на 4% выше показателей предыдущей недели. На совещании в правительстве Воронежской области представители крупнейших федеральных сетей АЗС заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, «чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы».