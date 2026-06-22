Сотрудник МЧС из Екатеринбурга выиграл почти 1 миллион рублей в лотерею

Сотрудник МЧС из Екатеринбурга Сергей Кельчевский выиграл 899 тысяч рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба одного из крупнейших распространителей всероссийских государственных лотерей. Сергей регулярно участвует в праздничных тиражах, а в этот раз обратил внимание на другую лотерею — привлекла низкая стоимость билета. Именно в ней он и выиграл крупную сумму.