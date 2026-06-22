Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 3,5 тысячи подписей потребуется собрать кандидатам в ЗСНО

Чтобы зарегистрировать партийный список, непарламентским партиям предстоит получить поддержку 12,28 тысячи избирателей.

Избирательная комиссия определила, сколько подписей нужно собрать кандидатам для участия в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва. Нормы закреплены законодательно: претендентам по одномандатным округам необходимо предоставить 3% от числа избирателей округа, а партиям — 0,5% от общего количества избирателей региона.

Для 25 одномандатных округов планка варьируется: минимальный порог — 2,37 тысячи подписей, максимальный — 3,53 тысячи. Наименьшее число подписей требуется в округе № 20 (там зарегистрировано 79 тысяч избирателей), наибольшее — в округе № 1, где насчитывается 117,8 тысячи избирателей.

Чтобы зарегистрировать партийный список, непарламентским партиям предстоит получить поддержку 12,28 тысячи избирателей.

При этом ряду политических сил собирать подписи не придётся: по данным сайта избиркома, от этой процедуры освобождены кандидаты от шести партий — «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, СРЗП и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Ранее выборы в восьмой созыв назначило Заксобрание Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше