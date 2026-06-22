До 3,5 тысячи подписей потребуется собрать кандидатам в ЗСНО

Избирательная комиссия определила, сколько подписей нужно собрать кандидатам для участия в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва. Нормы закреплены законодательно: претендентам по одномандатным округам необходимо предоставить 3% от числа избирателей округа, а партиям — 0,5% от общего количества избирателей региона.
Для 25 одномандатных округов планка варьируется: минимальный порог — 2,37 тысячи подписей, максимальный — 3,53 тысячи. Наименьшее число подписей требуется в округе № 20 (там зарегистрировано 79 тысяч избирателей), наибольшее — в округе № 1, где насчитывается 117,8 тысячи избирателей.
Чтобы зарегистрировать партийный список, непарламентским партиям предстоит получить поддержку 12,28 тысячи избирателей.
При этом ряду политических сил собирать подписи не придётся: по данным сайта избиркома, от этой процедуры освобождены кандидаты от шести партий — «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, СРЗП и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Ранее выборы в восьмой созыв назначило Заксобрание Нижегородской области.