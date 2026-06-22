В НГХМ открылась выставка «АЛФАВИТ — культурный код России» от студии «Акварелька»

Алина Клейнер описывает технологию работы: «Сначала получается эскиз и только потом он переносится на чистый лист. В работе используются разные художественные материалы: акварель, гелевые ручки и акриловые маркеры».Она также подчеркнула значение художественного воспитания: «Когда мы с ребятами начинали проект с буквами, работа над каждой композицией оказалась довольно сложным процессом — нужно строго соблюдать границы и не выходить за контуры буквы. Решить эту задачу помогает насмотренность».Заместитель гендиректора НГХМ по развитию Жанна Нурутдинова назвала выставку важной для музея и посетителей: «Выставка “АЛФАВИТ — культурный код России” — это не просто проект, а своего рода исследование нашей идентичности. Через каждую букву мы можем погрузиться в историю и традиции нашей страны».