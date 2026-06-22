В НГХМ открылась выставка «АЛФАВИТ — культурный код России» от студии «Акварелька»

В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) в пространстве «Искусство XX века» открылась выставка «АЛФАВИТ — культурный код России». Проект представляет более 100 работ воспитанников художественной студии «Акварелька» и их педагога Алины Игоревны Клейнер, в том числе ключевую серию «АЛФАВИТ — культурный код России», где каждая буква символизирует события, природные явления, культуру и исторические пласты.
«Буквы на картинах олицетворяют события, природные явления, культуру, традиции или целый исторический пласт», — пояснили организаторы, отмечая, что каждая работа — это «погружение в русскую историю, в наш культурный код». Творческий процесс требовал тщательной подготовки: «Сначала для каждой буквы создается концепция, она становится собирательным образом представленных в ней элементов», — рассказывают авторы проекта.
Алина Клейнер описывает технологию работы: «Сначала получается эскиз и только потом он переносится на чистый лист. В работе используются разные художественные материалы: акварель, гелевые ручки и акриловые маркеры».Она также подчеркнула значение художественного воспитания: «Когда мы с ребятами начинали проект с буквами, работа над каждой композицией оказалась довольно сложным процессом — нужно строго соблюдать границы и не выходить за контуры буквы. Решить эту задачу помогает насмотренность».Заместитель гендиректора НГХМ по развитию Жанна Нурутдинова назвала выставку важной для музея и посетителей: «Выставка “АЛФАВИТ — культурный код России” — это не просто проект, а своего рода исследование нашей идентичности. Через каждую букву мы можем погрузиться в историю и традиции нашей страны».
По её словам, экспозиции такого формата «каждый раз это настоящий праздник, объединяющий детей, родителей и педагогов».
Выставка адресована широкой аудитории — от детей до взрослых — и предлагает каждому посетителю «найти важное для себя, своей семьи, нашей общей истории» через художественные образы букв.
Ранее сообщалось, что выставка «Нижегородские сказки и легенды» открылась в НГХМ.