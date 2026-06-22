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На улице Сибирской в Томске начался монтаж теплосетей

Там уже уложили около 120 метров труб.

Монтаж теплосетей начался на улице Сибирской в Томске во время капремонта участков тепломагистрали № 11 ЮГ. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.

Специалисты уже обустроили тепловую камеру и смонтировали часть лотков, а также уложили около 120 м труб. Всего там предстоит заменить примерно 700 м труб теплоснабжения и горячего водоснабжения. Проведение этих работ позволит снизить риск аварий, сократить теплопотери и обеспечить стабильным ресурсом местных жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.