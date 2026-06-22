На улице Сибирской в Томске начался монтаж теплосетей

Специалисты уже обустроили тепловую камеру и смонтировали часть лотков, а также уложили около 120 м труб. Всего там предстоит заменить примерно 700 м труб теплоснабжения и горячего водоснабжения. Проведение этих работ позволит снизить риск аварий, сократить теплопотери и обеспечить стабильным ресурсом местных жителей.