Ездил без номера и снимал нарушения: водитель попал в поле зрения полиции в Алматы

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы показали видео, которое выявили в ходе мониторинга интернет-пространства. На нем зафиксированы нарушения ПДД водителем автомобиля Toyota.
«Водитель сознательно превышает скоростной режим, фиксируя свои действия на камеру. При этом регистрационный номер находился в салоне автомобиля», — отметили в полиции. Личность нарушителя установили — это 20-летний местный житель.
Его привлекли к ответственности за управление транспортным средством без регистрационного номера и за незаконную установку специального сигнального устройства.
Полиция предупреждает, что попытки превратить грубые нарушения в «контент» опасны и недопустимы. Каждый факт нарушения будет установлен, а виновные привлечены к ответственности.