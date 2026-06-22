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Ездил без номера и снимал нарушения: водитель попал в поле зрения полиции в Алматы

В Алматы установили личность водителя, который в социальных сетях демонстрировал грубое нарушение правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

Источник: Без источника

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы показали видео, которое выявили в ходе мониторинга интернет-пространства. На нем зафиксированы нарушения ПДД водителем автомобиля Toyota.

«Водитель сознательно превышает скоростной режим, фиксируя свои действия на камеру. При этом регистрационный номер находился в салоне автомобиля», — отметили в полиции. Личность нарушителя установили — это 20-летний местный житель.

Его привлекли к ответственности за управление транспортным средством без регистрационного номера и за незаконную установку специального сигнального устройства.

Полиция предупреждает, что попытки превратить грубые нарушения в «контент» опасны и недопустимы. Каждый факт нарушения будет установлен, а виновные привлечены к ответственности.