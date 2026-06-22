С 23 июня паровоз в Багратионовск будет приходить на пять минут раньше

Время отправления останется прежним: с Южного вокзала поезд будет уходить в 10:30, из Багратионовска — в 17:10. Изменится только прибытие: на станцию Багратионовск состав будет приходить в 11:40, на Южный вокзал — в 18:23. Это на пять минут раньше, чем сейчас.