Известна судьба реконструкции дорожных объектов Уфы

Также продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции. Сегодня подрядчики устанавливают бордюры и сети наружного освещения на участке от улицы Цюрупы до Воровского. В 2026 году на всем участке власти обещают выполнить устройство основной проезжей части и освещения.