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25 июня в Казахстане стартует прием документов в колледжи

Сроки и правила напомнили в Минпросвещения республики.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. В Казахстане с 25 июня начнется прием документов в колледжи, сообщает министерство просвещения.

На 2026−2027 учебный год по государственному образовательному заказу для колледжей выделено 140 тысяч мест.

Подать документы можно через портал eGov.kz или в электронном формате при обращении в колледж.

«Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям. Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам. Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, принимаются в колледжи по итогам собеседования», — пояснили в ведомстве.

Для поступающих на педагогические специальности проводится эссе или диктант, для поступающих на медицинские и творческие специальности проводятся специальные и (или) творческие экзамены.

Сроки приема документов:

по рабочим квалификациям — с 25 июня по 27 августа;

по специальностям среднего звена на базе 9 и 11 классов — с 25 июня по 22 августа;

по творческим специальностям — с 25 июня по 20 июля;

по педагогическим специальностям на базе 9 и 11 классов, а также на базе технического и профессионального послесреднего образования — с 25 июня по 10 августа;

по медицинским специальностям на базе 9 классов — с 25 июня по 10 августа, на базе 11 классов и технического и профессионального послесреднего образования — с 25 июня по 15 августа;

по вечерней форме обучения — с 25 июня по 20 сентября.