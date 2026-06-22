25 июня в Казахстане стартует прием документов в колледжи

«Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям. Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам. Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, принимаются в колледжи по итогам собеседования», — пояснили в ведомстве.