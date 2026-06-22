25 июня в Казахстане стартует прием документов в колледжи

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. В Казахстане с 25 июня начнется прием документов в колледжи, сообщает министерство просвещения.
На 2026−2027 учебный год по государственному образовательному заказу для колледжей выделено 140 тысяч мест.
Подать документы можно через портал eGov.kz или в электронном формате при обращении в колледж.
«Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям. Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам. Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, принимаются в колледжи по итогам собеседования», — пояснили в ведомстве.
Для поступающих на педагогические специальности проводится эссе или диктант, для поступающих на медицинские и творческие специальности проводятся специальные и (или) творческие экзамены.
Сроки приема документов:
по рабочим квалификациям — с 25 июня по 27 августа;
по специальностям среднего звена на базе 9 и 11 классов — с 25 июня по 22 августа;
по творческим специальностям — с 25 июня по 20 июля;
по педагогическим специальностям на базе 9 и 11 классов, а также на базе технического и профессионального послесреднего образования — с 25 июня по 10 августа;
по медицинским специальностям на базе 9 классов — с 25 июня по 10 августа, на базе 11 классов и технического и профессионального послесреднего образования — с 25 июня по 15 августа;
по вечерней форме обучения — с 25 июня по 20 сентября.