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Мирный житель погиб при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области

FPV-дрон ударил по автобусу на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в Краснояружском округе Белгородской области. Водитель был тяжело ранен. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили мужчину в больницу, где тот скончался. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе 22 июня.

Источник: Коммерсантъ

FPV-дрон ударил по автобусу на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в Краснояружском округе Белгородской области. Водитель был тяжело ранен. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили мужчину в больницу, где тот скончался. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе 22 июня.

По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за прошлые сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию региона. Восемь раз применялись авиация и артиллерия, четыре раза взрывные устройства сбрасывали с БПЛА. Сбиты 77 беспилотников. Пострадал один человек в Краснояружском округе — госпитализация не потребовалась. Как уточнили в оперштабе, в поселке Красная Яруга FPV-дрон ударил по частному дому.

Накануне, 21 июня, «Ъ-Черноземье» писал, что ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирные дома в Белгородской области — в городе Строитель Яковлевского округа и в поселке Майский Белгородского округа. Здания получили повреждения. Обошлось без пострадавших.

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