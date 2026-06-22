В Новосибирске появился новый «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» прошла в Новосибирске при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники высадили аллею на территории центра социальной реабилитации «Защитник», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Мероприятие объединило участников специальной военной операции, волонтеров и представителей власти. Они высадили 20 елей и 30 кустов гортензий.
«Лесохозяйственное предприятие предоставило необходимые саженцы ели. Помощь в озеленении социального учреждения, где проходят реабилитацию герои, участники спецоперации, а также участие в создании патриотических аллей для нас — добрая традиция, и эта работа будет продолжена», — сказал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.